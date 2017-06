Fifa, le Coppe Intercontinentali dal 1960 al 2000 sono "fuori legge"

Ricordate l'infinita serie di emozioni di Juventus-Argentinos Juniors del 1985? E quel gol di Platini annullato sì, ma comunque una vera opera d'arte? E che dire della punizione di Evani e delle giocate di Van Basten che per due anni di fila, 1989 e 1990, hanno fatto del Milan la squadra più forte del mondo? Oltre alle battaglie argentine dell'Inter anni 60 contro l'Independiente? Ufficialmente tutto cancellato.

Un colpo di spugna deciso dal nuovo corso della Fifa. Le Coppe Intercontinenantali giocate dal 1960 al 2000 tra la vincitrice europea della Coppa Campioni e quella sudamericana della Copa Libertadores per stabilire chi fosse la squadra campione del mondo vengono considerate titoli extraufficiali. Tradotto, la Fifa non li riconosce perchè finali disputate fuori dalla propria organizzazione.

Bufera scoperchiata dal giornale brasiliano Estado do Brasil, che in merito alla questione si è visto recapitare dalla Fifa una comunicazione nella quale la Fifa stessa sostiene di riconoscere ufficialmente come club campioni del mondo solo quelli che hanno vinto la manifestazione a partire dal 2000 in poi, cioè i club campioni delle edizioni svolte sotto l'organizzazione Fifa.

In questa maniera il Milan si vedrebbe cancellare i successi del 1969, 1989 e 1990, l'Inter quelli del 1964 e 1965 e la Juventus quelli del 1985 e 1996. Mentre resterebbero validi i trionfi dei rossoneri nel 2007 e dei nerazzurri nel 2010. Molti club, tramite i loro presidenti, hanno già inoltrato alla Fifa le loro proteste.