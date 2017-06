FIFA, la proposta di Infantino: Mondiali "anti-biscotti" senza pareggi

Gianni Infantino continua a lavorare per far approvare il suo progetto di far passare i Mondiali da 32 a 48 squadre. Manca ancora la proposta ufficiale, ma il presidente della Fifa ha in mente un torneo - a partire dall'edizione 2026 - con 48 nazionali, per l'appunto, divise in 16 gironi da 3: le prime due classificate passerebbero alla fase successiva, per poi giocarsela in match a eliminazione diretta dai sedicesimi di finale.



L'idea di Infantino potrebbero però creare qualche complicazione nella fase a gironi, considerato che aumenterebbe il rischio del verificarsi dei cosiddetti "biscotti" fra le due squadre che giocano l'ultima gara, ai danni della "riposante". Per ovviare al problema, il numero della Fifa starebbe pensando di abolire i pareggi in questa fase, optando per i rigori al 90' se mancasse un vincitore. Bisogna chiarire se in quel caso il successo varrà due o tre punti.



Parallelamente al progetto di riforma della Fifa, i top club europei fanno sapere di essere contro a un Mondiale formato extra-large. "Il numero di partite che si giocano in una stagione ha già raggiunto un livello inaccettabile", ha dichiarato Karl Heinz Rummenigge, presidente dell'ECA (European Club Association), da Nyon.