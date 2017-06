Fifa, Infantino 'chiama' Totti: "Sarebbe un onore, è un mito"

"Avere Totti con noi sarebbe un onore". Mentre il numero dieci giallorosso continua a regalare sprazzi di grande classe in campo e sogna l'ennesimo rinnovo di contratto con la Roma, il presidente della Fifa Gianni Infantino apre alla possibilità di vederlo un giorno come parte attiva nel governo del calcio mondiale: "Sarebbe ovviamente un onore avere con noi un giocatore come lui, che cerca di dare qualcosa di più al calcio. Totti è un mito". Da parte del Pupone ancora nessuna risposta, anche se il capitano giallorosso ha detto più volte di voler restare alla Roma anche quando avrà appeso le scarpette al chiodo.

Il n.1 del calcio mondiale ha parlato anche dell'Italia, cominciando dalla situazione degli stadi: "Non è possibile che un Paese che ama così il calcio non sia in grado di avere almeno in Serie A degli stadi a norma - ha sottolineato Infantino - Quando si avranno gli stadi cambierà tutto e anche il problema della violenza calerà. È importante avere una politica di tolleranza zero. Escludendo certe persone si potranno finalmente aprire gli stadi alle famiglie". Infine Infantino ha anche detto che "sarebbe una gran bella cosa" se gli arbitri in futuro parlassero dopo una partita (come sembra avverrà in Italia): "Dobbiamo lavorare tutti per rendere gli arbitri più umani. Dobbiamo essere trasparenti"