Fifa, Busacca ammette: "Il Var non è infallibile"

La Confederation Cup sta per andare in archivio, l'ultimo atto sarà la finale tra Cile e Germania, ma più che per il nome del vincitore o per il gioco espresso, l'edizione 2017 verrà ricordata soprattutto per l'utilizzo del Var e per le polemiche che ha scatenato ad ogni utilizzo (o non utilizzo).

"Si poteva fare meglio sull'episodio del possibile rigore per il Cile, ma è normale: col Var siamo in una fase di sperimentazione e ci serve proprio per oliare il meccanismo e preparare gli arbitri alle potenzialità del mezzo - ha spiegato il designatore Fifa, Massimo Busacca - Ci sono dei punti fermi, dove il ricorso della tecnologia ha già portato un contributo decisivo. E mi riferisco ai fuorigioco, agli scambi di persona, ai gesti violenti. Ma se c'è un'interpretazione, come sui falli in area, allora resterà possibile una linea grigia. Nessuno ha mai annunciato che il Var avrebbe risolto ogni problema arbitrale. È impossibile, non accadrà. Ma si può migliorare, questo sì".

Ma cos'è successo dopo il contatto tra Francisco Silva e Fonte? L'episodio è stato giudicato non punibile dall'arbitro Faghani e poi è passato al vaglio del Var. Nessuna comunicazione contraria e così è rimasta la scelta presa in diretta perchè mancava la certezza del contatto. E' vero, sembrava proprio rigore, ma il 'sembrava' fa tutta la differenza del mondo, perchè il protocollo Ifab, che ha autorizzato la sperimentazione della moviola in campo, stabilisce chiaramente che la missione del Var è quella di correggere gli errori chiari. Dove non c'è certezza, vale la scelta fatta dall'arbitro in campo.

Dalla prossima stagione il Var farà il suo debutto anche nel nostro campionato e in Bundesliga e per la Fifa sarà un aiuto enorme in vista dei Mondiali in Russia, dove sarà usata la tecnologia. Errori come quelli visti alla Confederations Cup non potranno più essere accettati.