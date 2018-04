Fifa, Boban: "Pensiamo all'ammonizione per gli allenatori"

Non solo VAR e nuove regole per le competizioni (come le novità per Champions ed Europa League oltre alla Nations League), il calcio cerca di rinnovarsi anche partendo dalle basi, le regole. Zvonimir Boban, oggi vicesegretario generale della Fifa, ne ha parlato a Bild Sport: "Stiamo pensando all'introduzione dell'ammonizione agli allenatori, oltre che ai componenti dello staff e altri giocatori presenti in panchina. Ora un tecnico viene direttamente allontanato verso la tribuna ma, in questo modo, riceverebbe un avvertimento prima di un'eventuale espulsione".



L'ex Milan non si ferma qui: "Vorremmo impedire perdite di tempo da parte dei calciatori che vengono sostituiti ed escono lentamente quando la propria squadra sta vincendo. Potremmo decidere di permettere di uscire dal campo da qualsiasi posizione, in base alle indicazioni dell'arbitro".



Infine, piccoli cambiamenti allo studio anche per i portieri: "Potrebbe essere possibile giocare il pallone ai propri compagni anche dentro l'area, gli avversari potranno intervenire solo dopo il primo tocco del giocatore che ha ricevuto il passaggio".