Fifa, Boban: "Calcio più giusto con la VAR"

"Calcio più credibile con la VAR? Credo che su questo non ci siano dubbi, almeno tra la gente che elabora e conosce i numeri offerti in questi due anni di test. La VAR, oltre a preservare arbitri e un giusto risultato, offre un messaggio di trasparenza e chiarezza, togliendo ogni retropensiero malizioso". Così, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, sull'introduzione della tecnologia.



Il vicesegretario generale della Fifa non ha dubbi: "Il calcio è bellissimo sempre, ma di sicuro con la tecnologia si avrà un risultato corretto nel 99% dei casi e non si perderanno in un torneo i migliori arbitri perchè in un secondo hanno preso la decisione errata dopo una gara perfetta".



Al prossimo Mondiale in Russia la VAR ci sarà: "Tornare indietro? Si è giocato senza per più di 100 anni ed è sempre stato fantastico, ma una volta provata la Var è durissima tornare indietro. E poi, perche si dovrebbe?".



Boban risponde poi agli scettici: "Capisco le reazioni romantiche di giocatori e allenatori legati alla tradizione. Gli chiederei di essere un po' più aperti, di pensare meglio, di elaborare e informarsi di più. Il presidente Infantino ha svelato di essere stato scettico all’inizio, ma diede lo stesso pieno sostegno al progetto. Poi ha seguito passo dopo passo l'evoluzione e i risultati concreti dei test gli hanno fatto cambiare opinione. Questo è il giusto approccio".



Il dirigente della Fifa quindi si affida ai numeri per rendere ancora più chiaro il proprio ragionamento: "Il calcio non è un gioco fluido, la tecnologia non lo snatura: l'introduzione della VAR non disturba e non influisce. Il tempo giocato nell'ultimo Mondiale era di 57,5 minuti, si perdono gli altri 33' in tanti modi tra punizioni, falli laterali, rinvii del portiere e angoli. La Var è usata col gioco già fermo. In media la review si usa una volta ogni 3 gare: la Var prende circa l'1% del tempo a match. Comunque, la tecnologia non sarà mai perfetta: ci sono di mezzo degli uomini con le loro decisioni e interpretazioni, aiutati da un mezzo straordinario".



"Il protoccolo è perfetto e non sarà rivisto - aggiunge l'ex centrocampista del Milan - Almeno Ifab e Fifa la pensano così. Il concetto di chiaro errore è valutato dagli arbitri. Ovvio, ci sono errori più chiari di altri, ma questo rientra nella intrerpretazione che spetta sempre al direttore di gara in campo: ha l'ultima parola. E poi qualche piccola imperfezione salva le 'sante polemiche' che sono il sale del calcio e dei bar sport. Ma saranno discussioni senza la parola complotto. E' poco?".



Infine, sul 'ritardo' della Uefa: "Per la Champions la sperimentazione è più complicata: credo che ci sia la volontà di averla anche lì. Devono essere super preparati per una super competizione".