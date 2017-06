Fifa Awards, Ronaldo è il primo The Best della storia

The Best non poteva essere che lui, Cristiano Ronaldo. Perché ha vinto (quasi) tutto quello che c'era da vincere, perché l'ha fatto sempre da protagonista, perché aveva già portato a casa il Pallone d'oro e non c'erano dubbi che anche il nuovo premio Fifa andasse a lui. CR7, dunque, è il solito re: ha battuto Antoine Griezmann (che aveva perso contro Ronaldo nella finale di Champions e in quella dell'Europeo) e Leo Messi, che almeno l'anno scorso ha vinto, con la sua squadra, Liga, Coppa del Re e Supercoppa di Spagna.



Ronaldo ha celebrato pochi giorni fa il quarto Pallone d'oro al Bernabeu, tra un po' porterà alla Casa Blanca anche il primo "The Best". Quando Gianni Infantino annuncia il suo nome, CR7 dà un bacetto alla sua compagna, poi si alza e fa lo stesso col trofeo: "Sono molto felice, voglio ringraziare i compagni di squadra del Real Madrid, l'allenatore Zidane, la mia famiglia: il 2016 forse è stato l'anno più bello della mia carriera"