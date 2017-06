FIFA Awards 2016, Ranieri sfida Zidane e Santos per il titolo di allenatore dell'anno

OFFICIAL: #TheBest FIFA Men's Coach nominees

Claudio Ranieri

Fernando Santos

Zinedine Zidane

Claudio Ranieri, Fernando Santos e Zinedine Zidane. Il nome del tecnico che riceverà il 'FIFA Award 2016' come migliore allenatore dell'anno uscirà tra questi. Da una parte chi ha scritto la storia portando il piccolo Leicester sul tetto della ricchissima Premier League, dall'altra l'uomo capace di guidare il Portogallo per la prima volta nella sua storia sul trono del continente agli ultimi Europei e infine il francese che in soli sei mesi sulla panchina del Real Madrid ha guidato i Blancos alla conquista della Champions.

Ranieri, Santos o Zidane: il vincitore verrà annunciato il prossimo 9 gennaio a Zurigo, quando andrà in scena la cerimonia di premiazione delle varie categorie. Il tecnico dell'anno verrà scelto in egual misura attraverso i voti espressi da capitani e commissari tecnici delle nazionali, da un gruppo di giornalisti e dai tifosi che hanno manifestato la propria preferenza sul sito della FIFA. Poco più di 2 mesi e conosceremo il nome del vincitore.

FIFA WORLD PLAYER: IN LIZZA RONALDO, MESSI E GRIEZMANN

Per quanto riguarda invece il 'Fifa World Player Award' 2016 si sfidano Cristiano ronaldo, Messi e Griezmann. Si tratta di una sfida tutta 'spagnola' visto che i tre candidati giocano tutti nella Liga. Messi e Ronaldo si sono divisi il titolo nelle ultime otto stagioni, il portoghese del Real Madrid vincendolo per la terza volta lo scorso gennaio, mentre l'argentino del Barcellona lo ha ottenuto cinque volte. Il vincitore sarà deciso dal voto dei capitani delle squadre nazionali e degli allenatori, giornalisti ed un sondaggio online di fan e verrà annunciato il 9 gennaio 2017 a Zurigo