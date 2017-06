Fifa, anche Buffon tra i candidati al premio "The Best"

Dopo essere finito nella Top30 del Pallone d'Oro, Gianluigi Buffon è stato nominato tra i 23 candidati per il "Best Fifa Men's Player 2016", il premio istituito a Zurigo per premiare il miglior calciatore dell'anno dopo la separazione tra la FIFA e France Football. Le votazioni si chiuderanno il 22 novembre, mentre il 2 dicembre verranno resi noti i nomi dei tre finalisti. Il riconoscimenti verrà assegnato, per il 50%, in base ai voti di commissari tecnici e capitani delle nazionali e, per l'altra metà, seguendo le preferenze di tifosi e di 200 rappresentanti dei media.



Questi tutti i candidati al premio:



Sergio Aguero (Manchester City)

Gareth Bale (Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint Germain-Manchester United)

Andres Iniesta (Barcellona)

N'Golo Kanté (Leicester City-Chelsea)

Toni Kroos (Germania/Real Madrid)

Robert Lewandowski (Bayern Monaco), Riyad Mahrez (Leicester City)

Lionel Messi (Barcellona)

Luka Modric (Real Madrid)

Manuel Neuer (Bayern Monaco)

Neymar (Barcellona)

Mesut Özil (Arsenal)

Dimitri Payet (West Ham)

Paul Pogba (Juventus-Manchester United)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Alexis Sanchez (Arsenal)

Luis Suarez (Barcellona)

Jamie Vardy (Leicester City)