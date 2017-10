Fifa 18, il giocatore più scarso è... un magazziniere!

Insieme ad altri 9 il suo valore a Fifa 18 è 46, il più basso previsto. Ma Tommy Käßemodel non è un calciatore, anche se nel gioco figura nella rosa dell'Erzgebirge Aue, squadra di seconda divisione in Germania: in realtà il 29enne ricopre il ruolo di responsabile delle divise dei giocatori. E allora per quale motivo è presente nel famoso video game?



La spiegazione è semplice. La Federcalcio tedesca obbliga ogni club ad avere in prima squadra quattro elementi provenienti dalle giovanili. All'inizio della scorsa stagione l''Erzgebirge Aue ne aveva tre ma Käßemodel era in possesso di tutti i requisiti a quanto sembra e così la società ha deciso di ingaggiarlo anche se poi non è mai sceso in campo. Il tesseramento è bastato a Fifa 18: Käßemodel sarà certamente contento al di là delle statistiche poco esaltanti...