Feyenoord, prozio e nipote segnano lo stesso gol a 80 anni di distanza

Nel 1937 il prozio segnò allo stesso modo, con la stessa maglia, nello stesso stadio: cross dalla sinistra, deviazione vincente. Dylan Vente ha 18 anni ed è un attaccante del Feyenoord. Lo scorso weekend ha fatto il proprio debutto come titolare nella prima squadra ed è andato a segno di testa firmando il 2-0 contro lo Sparta Rotterdam. Fin qui tutto normale, se non fosse che la rete è praticamente identica a quella realizzata 80 anni prima dal prozio Leen Vente, che del Feyenoord fu uomo simbolo nella seconda metà degli anni Trenta. Il profilo Twitter del club olandese ha celebrato degnamente questa in credibile coincidenza con questo video.