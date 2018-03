Festa Real Madrid: 300° gol in Liga per Cristiano Ronaldo

Il Real Madrid non sbaglia in casa contro il Getafe, vince 3-1 nella 27.a giornata della Liga e si riporta a +4 sul Valencia. Vittoria, manco a dirlo, nel segno di Cristiano Ronaldo anche se ad aprire le marcature è Gareth Bale, il portoghese in chiusura di primo tempo sigla il 2-0 che vale il 300° gol nel campionato spagnolo (in 286 partite, Messi ce ne aveva messe 334). Nella ripresa segna su rigore l'ex Portillo ma CR7 chiude definitivamente i conti.



Vittoria in salsa "italiana" per il Siviglia di Vincenzo Montella: 2-0 casalingo all'Athletic Bilbao con le reti di Muriel e Vazquez, quinto posto confermato e consolidato anche per la caduta casalinga del Villarreal. Il Girona, infatti, ne segna due all'Estadio de la Ceramica e si porta a un solo punto proprio dal sottomarino giallo. Uno a uno tra il Deportivo La Coruna di Seedorf (in 10 dal 39' per il rosso a Koval) e l'Eibar mentre il Malaga ultimo perde ancora terreno: il Leganes vince 2-0 e rimane a centro classifica.