Ferrero punta la Ternana, il club: "Approccio non dei migliori"

Massimo Ferrero vuole acquistare la Ternana. Il presidente della Sampodoria intende rilevare le quote della società umbra insieme ad alcuni imprenditori e si sarebbe già mosso per incontrare il Sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo.



La scelta avrebbe irritato il club umbro come ha sottolineato il legale Massimo Proietti, che sta curando la cessione, secondo quanto riferito da Umbria On: "Né io né Longarini (attuale proprietario ndr) siamo mai stati contattati da Ferrero, si tratta proprio di non averlo mai sentito. Lui è padrone di incontrare il sindaco, il problema è che le quote della Ternana non le cede il sindaco ma la società: non so con quale finalità lo faccia, fosse così è una perdita di tempo. La forma d’approccio non è delle migliori per creare i presupposti di una trattativa. Diciamo che su questa mossa c’è un po’ di perplessità: staremo a vedere che succede e poi trarremo le nostre conclusioni".