Ferguson si risveglia dal coma e pensa subito... alla Champions

Sir Alex Ferguson è un leone. L'ex tecnico del Manchester United, finito sotto i ferri sabato scorso per un'emorragia cerebrale, si è risvegliato dal coma e i sui primi pensieri sono stati rivolti al calcio, passione di una vita.



Secondo la Gazzetta dello Sport il 76enne avrebbe chiesto ai suoi familiari il risultato del Doncaster, formazione allenata da suo figlio (ha perso 1-0) prima di aggiungere: "Sicuramemte non riuscirò ad andare a vedere la finale di FA Cup, ma almeno la finale di Champions a Kiev? Posso?".



Lo stato d'animo del leggendario allenatore è ottimo ma difficilmente sarà sugli spalti per assistere alla sfida tra Real Madrid e Liverpool, più probabile che la segua davanti alla televisione.