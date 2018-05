Ferguson fuori dalla terapia intensiva

Alex Ferguson è un leone e lo dimostra il tweet serale del Manchester United che annuncia l'uscita dalla terapia intensiva del 76enne: "Sir Alex non ha più bisogno di cure intensive e continuerà la riabilitazione come un ricoverato normale. La sua famiglia è rimasta colpita dal grande supporto e dai buoni auspici, ma continua a richiedere la privacy in quanto sarà fondamentale in questa prossima fase della ripresa".



Ferguson, finito sotto i ferri sabato scorso per un'emorragia cerebrale, secondo la Gazzetta dello Sport avrebbe chiesto ai suoi familiari il risultato del Doncaster, formazione allenata da suo figlio (ha perso 1-0) prima di aggiungere: "Sicuramente non riuscirò ad andare a vedere la finale di FA Cup, ma almeno la finale di Champions a Kiev? Posso?".



Lo stato d'animo e fisico del leggendario allenatore è notevolmente migliorato ma difficilmente sarà sugli spalti per assistere alla sfida tra Real Madrid e Liverpool, più probabile che la segua davanti alla televisione.

Sir Alex no longer needs intensive care and will continue rehabilitation as an inpatient.



His family have been overwhelmed by the level of support and good wishes but continue to request privacy as this will be vital during this next stage of recovery. pic.twitter.com/7AFFspsaj7