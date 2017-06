Fenerbahce, Van Persie tranquillizza tutti: "Sto bene, testa al derby"

Sono state ore di terrore quelle vissute da Robin van Persie che, durante il match contro l’Akhisar Belediyespor, ha rimediato una brutta botta all'occhio sinistro che in un primo momento si è temuto potesse portare alla perdita della vista. Ma l'attaccante olandese del Fenerbahce ha tranquillizzato tutti via Twitter: "Ringrazio tutti per le preghiere e gli auguri che mi sono stati mandati, ringrazio anche lo staff medico che si è preso cura di me, non ci sono lesioni gravi. Posso dire di stare bene, nel calcio succedono queste cose. Sono già focalizzato sul derby con il Galatasaray".