Fenerbahce, tifoso rompe la tv durante il derby: "Te la compro io"

Ozan Tufan'ın kaçırdığı gol sonrası bir Fenerbahçe taraftarı.pic.twitter.com/IcLP1ACAD8 — Süper Lig (@TFFSuperLig) 23 settembre 2017

In Turchia le battaglie non si combattono solo in campo o, malauguratamente, sugli spalti. L'accesissimo derby travinto 2-1 dai gialloblù ha prodotto l'amaro bollettino di 5 espulsi (tra cui anche l'ex interista) e una tv rotta. Già, la reazione violenta di un tifoso ha fatto il giro del web arrivando persino ache la battaglia l'ha combattuta giocando: il centrocampista del Fenerbahce si è rivolto in inglese al fan della sua squadra e gli ha promesso: "Quel tifoso mi preoccupa, ti darò un nuovo televisore per guardare le partite del Fenerbahce, ma non rompere anche quello..."