Fenerbahce, paura Van Persie: brutto infortunio all'occhio

Robin van Persie ha rischiato di perdere la vista dall'occhio sinistro: l'attaccante olandese si è scontrato con la spalla di un avversario durante il match del campionato turco tra Fenerbahce e Akhisar Belediyspor facendo spaventare i tifosi allo stadio.



Van Persie è stato medicato in campo e trasportato d'urgenza in ospedale ma il medico del club ha cercato di tranquillizzare tutti: "Robin ha ricevuto un colpo sull’occhio, che ha provocato una lacerazione e sanguinamento della palpebra. Dopo il primo intervento è stato inviato in ospedale dove è stato visitato da un oftalmologo, per fortuna non è accaduto nulla di serio e la situazione è buona".



Van Persie aveva segnato il gol de provvisorio 1-0, il match è stato poi vinto dal Fenerbahce per 3-1.