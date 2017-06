Fenerbahce, Kjaer attacca Ibrahimovic: "Reazioni fuori luogo, è un arrogante"

Simon Kjaer all'attacco di Zlatan Ibrahimovic dopo la rissa sfiorata nel corso della sfida di Europa League vinta dal Fenerbahce contro il Manchester United. Lo svedese è venuto alle mani con l'ex difensore di Roma e Palermo e poi lo ha preso per il collo: "Non sono riuscito a sentire quello che mi ha detto, ma so che non era qualcosa di carino. È questo l’Ibrahimovic che ho sempre conosciuto, è un arrogante, sempre pronto a tirar fuori il petto".



Kjaer ha poi aggiunto: "Noi siamo solo dei calciatori, giochiamo delle partite a calcio e non c’è da prendersi troppo sul serio come fa lui. Non è la prima volta che lo affronto e conosco le sue reazioni fuori luogo”.