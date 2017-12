Felipe Melo: "Non potrei mai parlare male della Juve ma ho l'Inter nel cuore"

Di derby d'Italia ne ha giocati diversi avendo indossato sia la maglia bianconera (dal 2009 al 2011) che quella nerazzurra (dal 2015 al 2017). Ma in vista della supersfida domani sera allo Stadium Felipe Melo non ha dubbi su chi tifare: "Non potrei mai parlare della Juve ma ho l'Inter nel cuore. Ma nessun pronostico. E' un match da tripla, può succedere di tutto".



In un'intervista alla Gazzetta dello Sport il centrocampista del Palmeiras ripercorre il periodo vissuto a Milano: "Prima stagione positiva, indimenticabile il derby vinto. Poi l'addio di Mancini fu pesante, con lui saremmo stati da Champions. Ma che confusione con Thohir: non c'era mai. Una volta con l'Inter, un'altra con il D.C. United... Zero colpe per Mancini e Ausilio".



Tutto diverso in confronto a oggi: "Progetto serio con Suning. Poi c'è Zanetti, guida e leggenda. L'Inter arriva alla grande a Torino. Se uscisse indenne avrebbe tutto per puntare con decisione al titolo. Icardi mi sta piacendo in tutto. Ha riconquistato il pubblico, è un vero interista. Sempre decisivo. E le parole sul Real sono bellissime. Merita la fascia".



Dall'Inter alla Juve: sembra passata una vita dalla crisi post-Calciopoli: "Tanti tecnici, poca chiarezza. Non sapevamo con chi parlare. Poi arrivò Marotta che disse 'comando io'. Ecco i risultati".



Infine un annuncio sul futuro: "Giocherò ancora per 5-6 anni. Sto benissimo e voglio vincere col Palmeiras. Prima pensavo alla Mls ma qui sono un idolo. Poi non escludo di fare l'allenatore".