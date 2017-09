Fair Play Finanziario, Tebas all'attacco: "Psg e City beccati a urinare in piscina"

"Psg e Manchester City si prendono gioco del sistema, sono stati beccati a pisciare in piscina". Il presidente della Liga Javier Tebas va all'attacco dei due club per il presunto mancato rispetto del Fair Play Finanziario dopo il mercato roboante di questa estate. "Il Psg ha molto più reddito da sponsorship rispetto al Manchester United, è impossibile: si tratta di un caso di doping finanziario. Se lo United avesse comprato Neymar non ci saremmo lamentati perché questo sarebbe stato nelle regole. C’è un rischio incredibile quando i soldi provengono da stati e governi" sottolinea Tebas che già nelle scorse settimane aveva auspicato un'indagine dell'Uefa sul club di Al Khelaifi, indagine che poi è arrivata.



La replica della Ligue 1 non si è fatta attendere attraverso un comunicato ufficiale: "Queste osservazioni indegne non possono appartenere ad un organismo rispettabile ed efficiente come la Liga. La Ligue 1 ricorda che soltanto l'UEFA ha il potere di esprimersi riguardo il rispetto delle regole del fair-play finanziario, ribadiamo sostegno al PSG alla luce della recente campagna denigratoria".