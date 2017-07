Fair Play Finanziario, la Uefa cambia (ancora) il calcio

Il Manchester City che spende 138 milioni per tre terzini, il 18enne Mbappè vicino a trasferirsi a Madrid per 180 milioni, l'operazione Neymar: il mercato estivo 2017 fino ad oggi ha sottoscritto trasferimenti per 2,5 miliardi di euro.

E pensare che solo nel 2011 la Uefa aveva introdotto il Fair Play Finanziario per risistemare i conti del calcio con dei paletti ben precisi: si spende quello che si guadagna, pareggio di bilancio ed assenza di debiti con altri club. Le casse dei club impegnati nelle coppe valutate ogni triennio.

Ma per aggirare la norma chi non rispetta il ffp, per evitare di essere sanzionato, può trovare un accordo con l'Uefa (settlement) o proporre un accordo (voluntary agreement). Un sistema di controllo che negli anni ha mostrato tutti i suoi limiti, e la tentazione del Paris Saint Germain di acquistare Neymar per 222 milioni (le norme non lo permetterebbero al club parigino) ha evidenziato di fatto come il sistema sia fallato.

La Uefa ha capito che per porre fine alle spese folli la norma va rivista, adeguata. Subito dopo l'elezione, Ceferin ha denunciato la concentrazione di top player in poche squadre e la necessità di aumentare la competizione, per questo che sta pensando di introdurre nuove regole sportive e finanziarie:

Luxury Tax – Una percentuale sugli stipendi o sul cartellino del giocatore tra il 10 e il 100%. Soldi che poi verrebbero distribuiti a club, Leghe e/o Champions.

Salary Cap – Sarà una limitazione degli stipendi che un club può pagare. Si potrà fissare un tetto massimo anche in base ai giocatori di diverso valore ed esperienza.

Limite delle rose – Ci sarà un tetto massimo per rose e non si potranno acquistare molti giocatori, si regolamenteranno i prestiti e si interverrà anche sui trasferimenti.

Il numero uno dell’Uefa Ceferin propone nuove soluzioni. I grandi club chiedono libertà di investimenti. Un sistema nato per ridurre i debiti rischia ora di produrne ancora di più...