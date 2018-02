Fabbricini commissario Figc: i vice sono Costacurta e Clarizia

Dopo la mancata elezione del nuovo presidente di Federazione, il calcio italiano è pronto a una nuova svolta: a Roma la giunta del Coni ha nominato Roberto Fabbricini, segretario generale del Comitato Olimpico dal 2013, commissario della Figc. Billy Costacurta e Angelo Clarizia saranno i due sub-commissari.



Completano la squadra Massimo Proto, ordinario di diritto privato, e Alberto De Nigro, già presidente del collegio dei revisori dei conti del Coni. Non hanno un ruolo specifico, ma su proposta del presidente Malagò la giunta ha approvato il loro coinvolgimento nel team.



"Abbiamo la coscienza a posto" ha sottolineato il presidente del Coni Giovanni Malagò in conferenza stampa, prima di annunciare la nomina di Roberto Fabbricini. "Non sarebbe stato serio se io avessi cambiato i miei programmi, tra Olimpiadi imminenti, Cio e sponsor, per assumere questo incarico e rappresentare la giuste istanze del calcio". Il commissariamento, ha fatto sapere Malagò, "durerà sei mesi e al momento non sappiamo se saranno sufficienti o dovremo prorogarli".



"Ritengo che questa sia la strada migliore, quella giusta. Il criterio è chiaro - ha proseguito il numero 1 del Coni - queste persone hanno un connotato, nessuno ha ruoli precedenti con la Figc. C'è una discontinuità con la governance e sui loro nomi la Giunta ha dato mandato pieno, condiviso e compatto. Dobbiamo evitare che quando si concluda questo commissariamento, si possa rischiare di far ritrovare Figc in situazioni analoghe a questa".

FABBRICINI: "MALAGO' COMMISSARIO DELLA LEGA DI SERIE A"

"Non nascondiamoci dietro un dito, il Coni deve metterci la faccia. Il mio primo atto ufficiale da commissario della Federcalcio sarà nominare Giovanni Malagò commissario della Lega di serie A. Si avvarrà di due persone di capacità ed esperienza: Paolo Nicoletti e Bernardo Corradi". Lo ha annunciato Roberto Fabbricini, neo-commissario della Figc.



"Ci sono tanti argomenti sul tavolo, ho una grande squadra con cui lavorare per dare al calcio il ruolo che merita. Una cosa sola voglio precisare - ha aggiunto Fabbricini - quando ha cominciato a circolare il mio nome, ho sentito mormorii come se fossi una persona nuova di questo mondo, quasi un parvenue. Io non sono un carneade".



COSTACURTA: "UN SOGNO, FARO' COSE BELLISSIME"

"Ringrazio la Giunta del Coni per questa possibilità che ha dato, assicuriamo a tutti un grandissimo impegno. La cosa che mi sorprende è che io ho giocato con 14 palloni d'oro ma questa è la squadra più prestigiosa con cui ho a che fare". Così Alessandro Costacurta, appena nominato vice commissario straordinario della Figc. "Mi hanno detto che dovrò fare delle cose bellissime, le cose che sognavo di fare", dice l'ex rossonero, che sulla scelta del prossimo commissario tecnico, promette: "Il ct è una cosa molto importante, inizieremo a parlarne appena usciremo da questa sala".



"I nomi sono quelli già sentiti, persone che hanno condiviso con me partite con nazionale anche militare. Come Mancini, tanto per fare uno dei nomi papabili. Dobbiamo cominciare con i colloqui, i tempi non sono frettolosi ma bisogna iniziare a muoversi e il prima possibile andare a parlare con loro". Ciò che è "necessario è un selezionatore. Conte mi ha aumentato i dubbi agli ultimi europei: ha fatto un miracolo sportivo". "Si dovrà valutare quelle che sono le persone - conclude Costacurta - Siamo i migliori al mondo, come chef, allenatori e ricercatori siamo i migliori al mondo. Godiamoceli".