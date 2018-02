FA Cup, Tottenham ripreso da una squadra di terza divisione

Dopo un 2-2 in rimonta, un 2-2 subito: sembra la legge del contrappasso per il Tottenham che in FA Cup rimedia una brutta figura in trasferta e il replay a Webmley del quinto turno contro il Rochdale, squadra di terza divisione inglese (e ultima in classifica in League 1). Pochettino fa largo uso di turnover e lancia dall'inizio Llorente sostenuto dal trio Lucas-Sissoko-Son ma gli Spurs chiudono il primo tempo in svantaggio per la rete di Henderson allo scadere.



Nella ripresa Lucas, da due passi, trova pareggio e primo gol con la nuova maglia mentre il rigore all'88' di Harry Kane (entrato a un quarto d'ora dal termine) sembra mettere la qualificazione in discesa per il Tottenham. Ma il sogno del Rochdale in coppa non è ancora finito, merito di Davies che al 93' segna il definitivo 2-2 approfittando del buco di Rose. Un campanello d'allarme per Pochettino? La Juventus spera.