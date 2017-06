FA Cup: Rooney come Bobby Charlton, vincono Ranieri e Mazzarri

Wayne Rooney nella storia del Manchester United. Con il gol segnato al Reading in Fa Cup (4-0 il risultato finale), l'attaccante del Man Utd ha eguagliato il record di gol di Sir Bobby Charlton, vera e propria leggenda dei Red Devils e del calcio inglese. Al settimo minuto del primo tempo Ronney, 31 anni, ha trasformato col destro il suo 249esimo gol con la maglia dello United, arrivato alla presenza numero 543 (ha impiegato 215 partite meno di Charlton). Con un'altra rete il record sarà soltanto di Rooney, arrivato a Manchester nel 2004, che ha già superato la leggenda inglese per numero di gol segnati con la maglia della nazionale agli ultimi Europei. Questo il dettaglio delle reti segnate da Rooney: 179 in Premier, 22 in Fa Cup. 5 in coppa di Lega, 39 in Europa e quattro in altre competizioni. Il miglior marcatore della storia della Premier League è Alan Shearer, con 260 gol.



Nelle altre gare sorridono Claudio Ranieri e Walter Mazzarri, che si qualificano ai sedicesimi di finale. Il Leicester rimonta e vince contro l'Everton: padroni di casa in vantaggio con Lukaku (assist di Deulofeu, obiettivo del Milan) poi Musa si scatena con una doppietta in cinque minuti. Successo anche del Watford contro il Burton, reti di Kabasele e Sinclair. Soffre l'Arsenal che batte 2-1 in rimonta il Preston: decide Giroud all'89'. Passa anche l'Hull City (2-0 sullo Swansea), mentre il Derby County elimina il West Bromwich, il Millwall (terza serie) fa fuori il Bournemouth. Southampton e Crystal Palace costrette al replay da Norwich e Bolton.