FA Cup, Ranieri fuori, Guardiola al replay, Conte va. E il Lincoln fa la storia

Un altro schiaffo, un'altra figuraccia: Claudio Ranieri è fuori anche dalla FA Cup ed esce nel modo peggiore possibile. In 11 contro 10 per quasi tutto il secondo tempo il Leicester viene battuto dal Millwall, club di Championship (serie B inglese): decide un gol di Cummings al 90'. Unica attenuante (ammesso che lo sia) per la sconfitta è il massiccio turnover voluto da Ranieri che ha mandato in campo una squadra composta di fatto da quasi sole riserve, escludendo i perni Schmeichel, Morgan, Fuchs, Drinkwater, Mahrez e Vardy. Così a King Claudio non resta che la Champions, oltre alla salvezza tutt'altro che comoda in campionato: finora in Europa il Leicester è stato una autentica rivelazione come lo fu l'anno scorso in Premier, mercoledì a Siviglia dovrà provare a conservare questo ruolo. Il Chelsea, invece, supera (seppur a fatica) l'ostacolo Wolverhampton: primo tempo senza gol, nella ripresa sblocca un colpo di testa di Pedro su assist di Willian, al 90' chiude i conti Diego Costa. Senza Champions, Conte ha schierato quasi tutti i titolari.



La figuraccia l'ha rischiata anche Pep Guardiola: un Manchester City in crescita si è sorprendentemente inceppato sul campo dell'Huddersfield, altro club di Championship. E a differenza di Ranieri, il tecnico spagnolo ha mandato in campo moltissimi titolari (tra cui Aguero), rischiando anche De Bruyne nella ripresa. Ma alla fine non è andato oltre lo 0-0 e per arrivare ai quarti dovrà affrontare il replay, aggiungendo così altri 90 minuti nelle gambe dei giocatori in una stagione logorante. L'FA Cup, come sempre, non smette mai di stupire: la giornata, del resto, si era aperta con la storica qualificazione del Lincoln, club dilettantistico di quinta serie capace di battere il Burnley, la squadra che una settimana fa ha frenato la marcia del Chelsea di Conte.