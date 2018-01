FA Cup, Norwich-Chelsea 0-0, Conte costretto al replay

La brutta figura la fanno in due e uno è Antonio Conte. Nel lungo pomeriggio di FA Cup, i club di Premier League vanno quasi tutti avanti: il Leicester viene fermato sullo 0-0 dal Fleetwood (club di terza serie) e sarà costretto al replay, stessa sorte tocca al Chelsea che pareggia senza segnare sul campo del Norwich, club storico, ma che oggi milita in Championship, la B inglese, ed è tredicesimo in classifica.



Non c'è neppure la scusa del turnover, al massimo quello della stanchezza, fisica e magari mentale, per i giocatori e per Conte, forse provato dalla guerra dialettica con Mourinho. In campo vanno molti titolari, come Rüdiger e Cahill in difesa, davanti il tecnico sceglie Batshuayi ma non viene ripagato, pagando forse l'esclusione di Hazard.



Tra le vittorie, risalta ovviamente quella del solito Manchester City. Sotto 1-0 col Burnley all'intervallo, ribalta il risultato nella ripresa con una doppietta di Aguero in due minuti, poi cala il poker segnando con Sané e Bernardo Silva. Avanti anche il Southampton (1-0 al Fulham), il Newcastle di Benitez (3-1 al Luton) e il Watford (3-0 al Bristol City).