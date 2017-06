FA Cup, Millwall-Watford 1-0: Mazzarri fuori. Mourinho avanti: 4-0

Il momento nero di Walter Mazzarri continua e forse con l'eliminazione in FA Cup il suo Watford tocca davvero il fondo. Il tecnico italiano torna al 3-5-2 e schiera una squadra piena di riserve, così viene punito dal Millwall, club che milita in League One, la terza divisione del campionato inglese, noto più per le intemperanze dei propri tifosi (immortalati nel film Hooligans per la rivalità col West Ham) che per i risultati in campo. Decide un gol di Morison a 5 minuti dalla fine. Grande delusione anche per un altro azzurro, Okaka, in campo dal 1' e incapace di andare a segno, mentre il nuovo acquisto Niang non è stato schierato. In Premier League il Watford non vince dal 10 dicembre ed è scivolato al 14° posto, a +8 sulla zona salvezza.



Va decisamente meglio a Mourinho: il Manchester United rispetta il pronostico contro il Wigan e vince 4-0 qualificandosi agli ottavi: segnano Fellaini, Smalling, Mkhitaryan e addirittura Schweinsteiger, mai in campo in Premier e stavolta schierato titolare.