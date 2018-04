FA Cup, Michael Oliver designato per la finale Mourinho-Conte

Cos'è che aveva detto Gigi Buffon? L'arbitro con "il bidone dell'immondizia al posto del cuore", quello senza sensibilità e senza personalità che avrebbe fatto meglio a "stare in tribuna a mangiare le patatine e a bere i fruttini e la Sprite con la famiglia", sarà in campo anche sabato 19 maggio, a Wembley, per un'altra partita tutt'altro che facile. Michael Oliver, infatti, è stato designato per la finale di FA Cup tra Manchester United e Chelsea.



L'arbitro di Real Madrid-Juve, del resto, è stato difeso anche da Busacca e non ha ricevuto critiche da parte di Collina che l'aveva scelto per quella partita. Essendo un internazionale, ovviamente è uno dei migliori in patria, per cui la Federazione inglese ha assegnato a lui la sfida forse più delicata della stagione, per l'importanza in sé, e perché mette contro José Mourinho e Antonio Conte, due "sanguigni" che spesso se la sono presa in campo (e fuori) con i direttori di gara.