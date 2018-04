FA Cup, Manchester United-Tottenham 2-1, Mourinho in finale

Sarà il Manchester United a tornare a Wembley il 19 maggio: Mourinho potrà andare a caccia dell'unico trofeo per cui è rimasto in corsa dopo aver battuto 2-1 il Tottenham in semifinale. L'incubo "zero tituli" ha rischiato di diventare realtà fino al momento del pareggio di Alexis Sanchez: nei primi 20 minuti, infatti, i Red Devils erano apparsi in balia di un avversario che stava giocando bene e li metteva continuamente in difficoltà, come in occasione del gol di Dele Alli, bravo a sfruttare un cross dalla destra del solito Eriksen.



L'errore clamoroso di Dembelé che porta all'1-1 è frutto anche del lavoro di Pogba, spesso criticato nell'ultimo mese e decisivo nella circostanza: il francese strappa il pallone a ridosso dell'area, sulla sinistra, e fa partire un cross al bacio per Sanchez, altrettanto bravo a indirizzare il pallone all'angolino. Nella ripresa è ancora il Niño Maravilla, anche lui oggetto del mistero nei primi mesi all'Old Trafford, a fare la differenza: il suo lavoro caparbio porta all'azione del sorpasso, con Herrera che arriva come un treno per realizzare il 2-1 dal limite. Nel finale il Manchester United si chiude a ricchio e resiste agli assalti del Tottenham, che fallisce l'ennesimo obiettivo. Mourinho sfiderà la vincente di Chelsea-Southampton: alle porte la sfida con Antonio Conte.