FA Cup, Leicester-Chelsea 1-2, Conte in semifinale

Resta la FA Cup ad Antonio Conte per dare ancora più senso al finale di stagione e provare a regalare al Chelsea un altro trofeo. Ha tremato il tecnico italiano, così come i tifosi dei Blues, perché sono serviti i supplementari per avere la meglio sul Leicester e conquistare le semifinali: è servita, soprattutto, una papera di Schmeichel che evidentemente non è più l'eroe della Premier League di due anni fa. L'uscita a vuoto del danese figlio d'arte ha permesso a Pedro di segnare di testa, lui piccoletto com'è, il gol partita.



Prima, durante i tempi regolamentari, Alvaro Morata aveva trovato la prima rete del 2018 mettendo fine al lungo digiuno che durava dal 26 dicembre, quasi 3 mesi: lo ha fatto su assist del solito Willian, in contropiede e magari il gol, unito alla qualificazione, gli servirà per tornare il bomber di inizio anno. Il Leicester, mai domo, ha trovato il pari in mischia con Vardy nella ripresa, ma è stato tradito nell'extratime dal proprio portiere. Buon per Conte che ritrova il sorriso dopo la sconfitta di Barcellona: tornare in Champions e riconquistare il quarto posto in campionato sarà la priorità, ma la FA Cup resta un trofeo prestigioso: Tottenham, Manchester United e Southampton le altre qualificate alle semifinali.