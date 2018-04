FA Cup, Kane preso in giro: "Smalling, cos'hai in tasca?"

Chiamatelo autogol, se volete. Non lo ha segnato né Chris Smalling, protagonista involontario della vicenda, né Harry Kane, vittima altrettanto involontaria. È stata la FA, la Federcalcio inglese, a far parlare di sé in tutto il mondo e sicuramente in patria per essere andata un po' sopra le righe.



Me: What’s that in your pocket, Chris?



Chris: pic.twitter.com/7purpLUJMf — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 21 aprile 2018

Sul profilo twitter ufficiale della, infatti, a poche ore dal termine della semifinale tra Manchester United e Tottenham vinta 2-1 in rimonta dai Red Devils è stato pubblicato un post forse irriverente nei confronti del centravanti della nazionale. "", chiede un generico "me" (io, n.d.r.) a Smalling, difensore dello United. E la risposta arriva direttamente dalla bocca del giocatore, chiaramente estrapolata da un altro contesto: "Harry Kane".I tifosi del Tottenham non l'hanno presa benissimo e probabilmente non la prenderà troppo bene neppure Kane, che tra due mesi, in Russia, sarà il giocatore intorno al quale la nazionale inglese si stringerà per giocarsi le sue chance al. Se lo sfottò arriva dai tifosi, ben venga, da un'istituzione calcistica fa un altro effetto...