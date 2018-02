FA Cup, incredibile Wigan: Grigg fa fuori il Manchester City

Mentre in Italia la Lazio batteva il Verona 2-0, in Inghilterra succedeva l'imponderabile. Il Manchester City, capolista della Premier League con 16 punti di vantaggio sullo United e due sole sconfitte in stagione fin qui (di cui una ininfluente), è caduto clamorosamente in casa del Wigan, formazione che milita nella Football League One (terza divisione inglese), ed è stato eliminato dalla FA Cup.

L'eroe della serata è Will Grigg (l'idolo dei tifosi nord-irlandesi agli ultimi Europei), che a 10' dalla fine, con i Citizens in inferiorità numerica dalla fine del primo tempo per l'espulsione di Delph, approfitta di un errore della difesa di Guardiola per scappare in contropiede e battere Bravo con un gran destro dal limite dell'area. L'assedio finale di Aguero e compagni non porta al pareggio che avrebbe mandato le squadre al replay e al triplice fischio a Wigan esplode la festa, coi tifosi che pazzi di gioia invadono il campo per festeggiare un'impresa storica.

Guardiola: "Complimenti al Wigan"

"Congratulazioni al Wigan per la qualificazione. Noi ce l'abbiamo messa tutta, ma abbiamo commesso un errore, purtroppo fa parte del gioco. Accettiamo la sconfitta, congratulazioni". Così dopo la clamorosa eliminazione dalla FA Cup il tecnico del City Pep Guardiola, che ha commentato anche l'espulsione di Delph: "Cartellino rosso, questa è stata la decisione e l'accettiamo. Non è successo nulla con Paul Cook (l'allenatore del Wigan, ndr). Ormai è andata, il Wigan ha vinto, ora riposiamo e sotto con la finale di Coppa di Lega".