Fa Cup, il Sutton del maxi-Shaw sfida l'Arsenal

Se hai 45 anni e pesi 120 chili, difficilmente giochi a calcio a certi livelli. E invece Wayne Shaw potrebbe anche prendersi una piccola rivincita: il secondo portiere del Sutton sogna di giocare contro l'Arsenal nei quarti di finale di Fa Cup. I Gunners, infatti, sono stati sorteggiati per incontrare il club di sesta divisione inglese che negli ottavi ha miracolosamente eliminato il Leeds.



Il titolare è il numero 1 Ross Worner ma Shaw, maglia numero 29 e da sei stagioni al Sutton (dove era stato ingaggiato come allenatore dei portieri e per giocare in caso di emergenza), spera che il tam-tam della Rete, che lo ha già eletto suo idolo, spinga l'allenatore Doswell a fargli giocare almeno uno spicchio di partita.