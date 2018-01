FA Cup, è la notte del Var: debutto in Brighton-Crystal Palace

L'eliminazione dei campioni in carica dell'Arsenal per mano del Nottingham Forrest non sarà l'unica sorpresa del terzo turno di FA Cup. Questa sera infatti in Inghilterra fa il proprio debutto la Var, che dopo aver fatto parecchio discutere in Italia, Germania e Portogallo è pronta a sbarcare anche in Inghilterra.

Brighton e Crystal Palace si ritagliano quindi per sempre un posto nella storia del calcio inglese, ma più ancora che sulle squadre in campo gli occhi di tutti saranno puntati sul direttore di gara, Andre Marriner, che sarà il primo fischietto inglese ad essere aiutato in campo da una regia di arbitri non presenti allo stadio che vigilerà su tutti gli episodi dubbi segnalando all'arbitro eventuali errori riguardanti gol, espulsioni (dirette), rigori e scambi d'identità tra giocatori.