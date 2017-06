FA Cup: Derby-Leicester 2-2, Ranieri salvo all'86'

Alla fine Ranieri si lascia andare e tira fuori un bel sorriso mentre si avvicina all'allenatore avversario, Steve McLaren. Il suo Leicester si è salvato all'86' pareggiando 2-2 nei sedicesimi di FA Cup, squadra guidata da un manager celebre (è stato c.t. dell'Inghilterra), ma pur sempre settima in Championship, la seconda divisione inglese.



Le Foxes, dunque, hanno rischiato una clamorosa eliminazione che avrebbe reso ancora più difficile una stagione complicata dopo il miracolo dell'anno scorso e che si sta reggendo solo sulla meravigliosa cavalcata in Champions. Eppure le cose si erano messe bene con l'autorete di Darren Bent (altro nobile decaduto) ad aprire le danze. Poi è stato lo stesso a trovare il pari, mentre Bryson ha firmato il gol del sorpasso prima dell'intervallo. Nella ripresa il Leicester ha fatto la partita trovando il 2-2 con capitan Morgan. Così Ranieri potrà giocarsela al replay sul proprio campo.



"E' stata una gara complicata - ha detto Ranieri -. Abbiamo iniziato bene, trovando il gol del vantaggio. Poi lentamente abbiamo perso la calma, i nostri avversari sono cresciuti e hanno segnato due volte. Nella ripresa abbiamo fatto meglio e creato qualcosa in più. Per fortuna nel finale Morgan è riuscito a pareggiare".