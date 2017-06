Fa Cup, Chelsea-Tottenham 4-2: Conte in finale

Il Tottenham sogna di soffiare il titolo al Chelsea in Premier League ma intanto Antonio Conte e i Blues si prendono una grande soddisfazione eliminando i cugini dalla FA Cup: il 4-2 a Pochettino vale la finale contro una tra Manchester City ed Arsenal (che si sfidano domenica).



All'inizio del derby di Londra un aereo sorvola Wembley, lo striscione dei tifosi del Chelsea recita "Antonio! Antonio!" e porta fortuna: poco dopo Willian sblocca il match con una grande punizione. Il pareggio di Kane è ugualmente di pregiata fattura, il colpo di testa su cross di Eriksen è tanto difficile quanto beffardo per Courtois ma sul finire del tempo ancora Willian porta avanti i Blues segnando il rigore concesso per il fallo di Son su Moses.



Il Tottenham non molla, pareggia con Alli ma il Chelsea in cinque minuti, tra il 75' e l'80', si prende la finale con Hazard (entrato nella ripresa, assieme a Diego Costa) e Matic. E per Conte la prima opportunità di alzare una coppa in Inghilterra.