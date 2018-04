FA Cup, Chelsea-Southampton 2-0: Conte in finale

Il Chelsea contenderà la FA Cup al Manchester United di José Mourinho. I Blues non sbagliano contro il Southampton a Wembley, trascinati dai gol di Olivier Giroud e Alvaro Morata e volano in finale.



L'attaccante francese sblocca il match al 46' sfruttando l'assist di Hazard per ubriacare in area i difensori rivali e McCarthy prima di depositare in rete. Lo spagnolo chiude i conti all'82' di testa su traversone di Azpilicueta dalla destra.



Per l'ex Juventus e Real Madrid la settimana si chiude dunque nel migliore dei modi dopo il clamoroso errore sottoporta nella sfida vinta contro il Burnley e la rabbia per la sostituzione (in seguito erano arrivate le scuse).