FA Cup, Chelsea-Manchester United 1-0, Conte trionfa

Alla fine gode Antonio Conte: la FA Cup è sua e sarà una doppia soddisfazione averla conquistata battendo l'acerrimo rivale Mourinho e lasciandolo a zero titoli. Il Chelsea trionfa piegando 1-0 il Manchester United, con gol su rigore di Eden Hazard a decidere una partita combattuta, giocata tra le due squadre più "italiane" di tutta l'Inghilterra. Due squadre che non hanno paura a chiudersi e ripartire.



Dopo aver fallito la qualificazione in Champions, Conte si toglie la soddisfazione di conquistare la coppa più prestigiosa e più sentita in Inghilterra, per l'ottava volta nella storia del club: lo fa ripristinando il suo vecchio modulo, il 3-5-2, con Hazard in appoggio a Giroud, Fabregas mezzala e Moses più Alonso terzini. Con Lukaku inizialmente in panchina, Mourinho se la gioca con Rashford titolare, ma più che altro a tradirlo è Alexis Sanchez, che si vede annullare un gol ma fa poco altro.



Il Chelsea capitalizza al massimo l'inizio gara più coraggioso, concretizzato dal rigore che decide la partita: Jones atterra Hazard e il belga non sbaglia dal dischetto. Poi i Blues badano al sodo, Lukaku, Martial e Mata sono le carte che si gioca Mourinho nella ripresa, ma va molto più vicino Alonso al 2-0 che non i Red Devils al pareggio, fatta eccezione per un colpo di testa di Pogba a lato sugli sviluppi di un corner. Così il Chelsea trionfa e chiudere la stagione così fa dimenticare persino che l'anno prossimo si ripartirà comunque dall'Europa League. Mentre Mou, per la prima volta nella sua storia, non vince nulla al suo secondo anno in un club: chissà se per lui la qualificazione in Champions è una consolazione.