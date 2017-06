Fa Cup, Chelsea-Manchester United 1-0: Conte in semifinale

In Fa Cup sorride Antonio Conte, il Chelsea batte il Manchester United e vola in semifinale: a decidere la gara di Stamford Bridge un gran gol di Kanté poco dopo l'inizio della ripresa. Partita combattuta, due 3-4-3 a confronto, Red Devils spuntati (senza Ibra e Rooney, Rashford centravanti) e che pressano molto alto limitando i padroni di casa ma il piano tattico di Mourinho salta al 35' perché Herrera prende il secondo giallo e lascia lo United in dieci.



Doppia beffa per lo Special One che prima battibecca con Conte di fronte al quarto uomo e poi viene fischiato dai suoi ex tifosi ai quali risponde: ("Vi ho fatto vincere tre Premier League!" (dopo la partita altra stilettata: "Mi chiamano Giuda? Finché qualcuno non vincerà quattro Premier League, Giuda sarà il loro numero uno").



La partita si fa più vibrante nel secondo tempo, soprattutto dopo il vantaggio Blues. Il Manchester, con Fellaini per Mkitaryan per contrastare l'inferiorità numerica, potrebbe anche pareggiare ma al 60' Rashford si mangia una bella occasione davanti a Courtois. Nel finale le energie ospiti calano e consentono al Chelsea di controllare il match con Willian e Hazard vicini al raddoppio.