FA Cup, Chelsea-Hull City 4-0: Conte ai quarti

Solo sorrisi, più di quanti ne producano i 4 gol: Antonio Conte strapazza l'Hull City, club di Championship tra l'altro scosso in settimana dalla notizia del ritiro di Mason, e vola ai quarti di finale di FA Cup. Tutto facile, dunque, per il Chelsea: il pressing di Giroud porta al gol di Willian dopo poco più di un minuto e la strada è subito spianata, tanto che prima dell'intervallo, di reti, ne arrivano altre tre.



Al 27' è Pedro a firmare il 2-0 con un controllo perfetto sul meraviglioso lancio di Fabregas, al 32' Willian finalizza con un'altra conclusione dal limite l'ennesimo lavoro sporco di Giroud, al 42' è lo stesso Giroud a trasformare in gol (il suo primo con la maglia del Chelsea) una bellissima giocata di Emerson Palmieri, al debutto con i Blues che l'hanno acquistato a gennaio dalla Roma.



Nel secondo tempo Caballero para subito un rigore a Meyler e Conte dà spazio anche Morata, che mette altri 20 minuti nelle gambe dopo il lungo stop e il rientro di lunedì contro il Wba.