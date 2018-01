FA Cup, Chelsea e Manchester City avanti

Chissà se Antonio Conte sarà ancora sicuro che gli serva Edin Dzeko dopo questa partita. Ai sedicesimi di FA Cup il Chelsea batte 3-0 il Newcastle e i primi due gol li segna Batshuayi, l'attaccante belga che sembra sul punto di andare via, proprio per far posto al romanista, o magari a Benteke. Due reti non particolarmente complicate, la prima con un tocco sotto porta su assist di Alonso, la seconda con la deviazione decisiva di un avversario. Ma comunque due reti pesanti: Benitez saluta la coppa subendo anche il terzo gol di Alonso.



Tutto facile anche per il Manchester City: Pep Guardiola passa 2-0 a Cardiff risolvendo la pratica nel primo tempo con De Bruyne e Sterling, poi nella ripresa la capolista di Premier League tira i remi in barca e si limita a gestire il doppio vantaggio.