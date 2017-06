FA Cup, Chelsea avanti, Terry espulso. E il Liverpool va al replay

La battuta d'arresto col Tottenham è alle spalle. Antonio Conte ritrova il sorriso sotto la pioggia battente di Londra battendo 4-1 il Peterborough nei trentaduesimi di FA Cup: il Chelsea avanza grazie alla doppietta di Pedro e alle reti di Batshuayi e Willian. Chi non sorride è sicuramente John Terry: lo storico capitano, ormai ai margini del progetto avendo perso il posto da titolare dopo le prime 4 partite, torna in campo dal 1' e si fa espellere sul 3-0 per aver fermato un avversario lanciato a rete. Eloquente il suo sorriso nervoso nel vedersi sventolare il cartellino rosso.



I Blues si riscattano, i Reds non ci riescono. Per il Liverpool, infatti, arriva un altro mezzo passo falso dopo quello col Bournemouth in campionato. La squadra di Klopp non va oltre lo 0-0 contro il Plymouth, squadra di League Two, la quarta divisione inglese, ed è costretta al replay: per la piccola città del Devonshire una gran bella soddisfazione. Passano il turno Tottenham (2-0 all'Aston Vila, gol di Davies e Son), Fulham (2-1 a Cardiff) e Middlesbrogh (3-0 allo Sheffield Wednesday).