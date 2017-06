FA Cup, Arsenal-Manchester City 2-1: Wenger sfiderà Conte

La seconda finalista di FA Cup è l'Arsenal, che batte 2-1 il City ai supplementari e si guadagna il diritto di tornare a Wembley per sfidare il Chelsea di Antonio Conte, vincitore 4-2 nell'altra semifinale contro il Tottenham.

Partita molto bella tra Gunners e Citizens, che hanno nella coppa l'ultima possibilità di salvare una stagione finora fallimentare. Nonostante le difese un po' allegre e le tante occasioni, il primo tempo si chiude sullo 0-0, poi nella ripresa la partita sale di colpi e si sblocca grazie a una grande giocata di Aguero, che scappa in verticale e batte Cech con un delizioso pallonetto.

Una volta in vantaggio il City prova ad amministrare il ritmo, ma l'Arsenal non ci sta e dieci minuti dopo essere andata sotto riporta tutto in parità con Monreal, bravo ad arrivare a impattare al volo sull'assist di Chamberlain. Il finale di gara è pazzesco, la squadra di Guardiola va due volte vicinissima al nuovo vantaggio prima con Tourè (palo) e poi con Clichy (traversa), ma viene anche graziata da Ozil, che calcia male da dentro l'area. Si va ai supplementari.

Anche durante l'extra time la partita resta aperta e divertente, Welbeck sbaglia di testa, poi al decimo del primo tempo Sanchez è il più veloce di tutti a correggere in rete dopo una mischia e a completare la rimonta dei Gunners. Nel secondo tempo il City spinge ma non sfonda, Bellerin ha l'occasione del pari ma la sciupa e alla fine è delirio Arsenal: il criticatissimo Wenger può tornare ad alzare un titolo.