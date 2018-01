Fa Cup, Arsenal eliminato dal Nottingham Forest

Sembrava il vecchio Nottingham Forest, quello che nel 1979 e nel 1980 vinse due Coppe dei Campioni: l'avranno pensato anche i tifosi del City Ground che hanno visto il loro club, adesso al 14° posto della Championship, la serie B inglese, eliminare l'Arsenal campione in carica dalla FA Cup. Arsene Wenger si era aggrappato allo storico trofeo per salvare la panchina nelle ultime stagioni: l'ha vinto tre volte nei precedenti 4 anni, va fuori ai trentaduesimi, al primo turno in cui i Gunners vanno in campo.



Finisce 4-2 ed è una figuraccia anche se arriva con un Arsenal imbottito di riserve e ragazzini. Ma è una scelta dell'allenatore che non paga. Lo statunitense Lichaj segna una doppietta che porta il Forest avanti 2-1 all'intervallo rendendo inutile il temporaneo pari di Mertesacker, nella ripresa i rigori di Brereton e Dowell chiudono i conti con Welbeck che illude soltanto i Gunners con il gol del 3-2.



Anche il West Ham rischia tantissimo, ma almeno sarà costretto al replay dopo lo 0-0 contro lo Shrewsbury, mentre il Tottenham trascinato dal solito Harry Kane, non sbaglia: doppietta dell'Uragano inglese al Wimbledon con 3-0 finale di Vertonghen.