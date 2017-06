Fa Cup, Arsenal-Chelsea 2-1: settima meraviglia per Wenger

Il pomeriggio di Wembley si era aperto con il toccante minuto di silenzio per le vittime dell'attentato di Manchester e la partita che lo ha seguito è stata altrettanto emozionante.

L'Arsenal vince la 13esima Fa Cup della sua storia (più di ogni altra squadra e la settima sotto la gestione di Wenger, che è il tecnico che ne ha vinte di più) battendo 2-1 il Chelsea al termine di una finale giocata a ritmi altissimi e ricca di occasioni in cui i Gunners hanno comunque giocato meglio meritando il successo.

Partenza folgorante per l'Arsenal, che nei primi minuti trova il gol (molto dubbio per un fuorigioco di Ramsey, che va verso il pallone ma poi non lo tocca) con Sanchez, colpisce due pali e costringe Courtois a due grandi parate. Il Chelsea sembra sotto shock, forse ha festeggiato troppo, ma col passare dei minuti prende campo e Diego Costa spaventa due volte Ospina.

Nella ripresa partita equilibrata con occasioni da entrambe le parti fino all'espulsione per doppio giallo di Moses, che sembra chiudere la partita. Niente di più sbagliato, il Chelsea reagisce e con il solito Diego Costa trova il pari, ma l'Arsenal si rituffa subito all'attacco e tre minuti dopo torna davanti con Ramsey (che decide la finale come tre anni fa contro l'Hull City). Nel finale la squadra di Conte le prova tutte, Ozil colpisce un altro palo, ma il risultato non cambia più e alla fine esulta Wenger.

Dopo una stagione fallimentare è la rivincita più bella per il tecnico francese, che ha chiuso il campionato al sesto posto ed è stato pesantemente criticato dai suoi tifosi, oltre quello che meritava un uomo che siede sulla panchina dei Gunners da oltre 20 anni. Un successo che, forse, potrebbe anche cambiare i piani del manager e del club, che potrebbero anche decidere di andare avanti insieme.

Cosa che faranno sicuramente Antonio Conte e il Chelsea, che mancano un double che sarebbe stato storico (l'ultimo a farlo è stato Carlo Ancelotti) ma escono dal campo a testa più che alta dopo aver dimostrato di avere un cuore ernorme (il pareggio di Diego Costa arriva con i Blues in dieci uomini).