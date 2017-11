Evra squalificato fino a giugno. E il Marsiglia lo "licenzia"

"Evra, c'est fini!". Il titolo della versione online di RMC Sport è eloquente: "È finita". Patrice Evra è stato squalificato dall'Uefa per tutte le competizioni europee fino a giugno 2018 e multato di 10 mila euro. Non solo, secondo quanto riporta l'emittente francese, il giocatore è stato licenziato dal Marsiglia: l'ex juventino pagherebbe a caro prezzo, dunque, il calcio rifilato al tifoso dell'OM lo scorso 2 novembre, prima della partita di Europa League contro il Vitoria Guimaraes.



Provocato dai propri stessi supporter, Evra perse la pazienza lasciandosi andare a un gesto violento in stile Cantona. Fu espulso dall'arbitro e all'indomani sospeso dal club, che avrebbe scelto di procedere alla rescissione consensuale del contratto in scadenza nel 2018.



Evra era arrivato a Marsiglia lo scorso gennaio, a campionato in corso, dopo aver lasciato la Juve: per lui la nuova avventura in Ligue 1 sembra già arrivata al capolinea. Stando a quanto riporta RMC Sport, le due parti sono arrivate a un accordo: non è da escludere, dunque, che Evra percepirà comunque una buonuscita.