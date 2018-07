Evra: "Ronaldo, se vuoi giocare fino al 2050 devi andare alla Juve"

Patrice Evra manda un messaggio a Cristiano Ronaldo. "Non ho ancora parlato con lui, ma se vuole giocare fino al 2050 la Juventus è la scelta giusta, deve vestire con la maglia bianconera", le parole dell'ex difensore del West Ham (attualmente è svincolato) nel corso di una diretta Facebook.



Il francese spende belle parole per il club piemontese: "Io ringrazierò sempre la Juve, grazie a loro ho continuato a correre e vincere dopo l’esperienza con il Manchester United. Sarà sempre nel mio cuore".



"Quindi, Cristiano fai la scelta giusta e - prosegue il 37enne - i tifosi italiani ti vorranno un gran bene. Ma dovrai fare molti sacrifici. Quando vai alla Juve devi lavorare duro perché non esistono vacanze".

A more complete translation (for those that care about the little details in his words)@Evra on @Cristiano to Juventus... pic.twitter.com/HdvF2HrNy1