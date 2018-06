Evra: "Ronaldo perse a ping pong, comprò un tavolo e poi vinse"

Cristiano Ronaldo è l'uomo del momento, ancora una volta. E sentire aneddoti su come sia riuscito a diventare il più forte giocatore del mondo insieme a Leo Messi è sempre interessante. Se poi a raccontarli è Patrice Evra, che l'ha visto "crescere" calcisticamente al Manchester United, tanto meglio.



"Do questo consiglio a tutti - ha spiegato Evra a ITV Sport -: se Cristiano vi invita a mangiare da lui, dite di no. Una volta ci andai, era dopo un allenamento ed eravamo stanchi. A tavola solo pollo, insalata e acqua. Pensavo che dopo sarebbe arrivato altro, ma niente... Poi, appena finito di mangiare, ha incominciato a giocare con un pallone. Mi ha chiesto di palleggiare, poi di andare in piscina a nuotare. Mi chiedevo se fossi lì perché avevamo una partita o per mangiare. Ecco perché ve lo dico: lui è una macchina e non smette mai di allenarsi".



"Una volta Cristiano stava giocando a ping pong con Rio Ferdinand e Rio lo ha battuto. Abbiamo iniziato ad esultare, ma abbiamo notato che Cristiano era molto infastidito. Poi ha mandato suo cugino a comprare un tavolo da ping pong, è stato due settimane ad allenarsi e ha sfidato di nuovo Rio Ferdinand: lo ha battuto davanti a tutti noi. Questo è Cristiano Ronaldo e non mi sorprende che voglia vincere altri Palloni d'oro. O il Mondiale..."