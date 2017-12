Everton, Niasse: "Koeman voleva distruggermi"

Oumar Niasse è passato alla storia della Premier League come il primo giocatore squalificato dalla Football Association per un tentativo di simulazione. Ma ora sono le sue dichiarazioni rilasciate alla BBC a prendersi le prime pagine dei siti britannici, perché l'attaccante senegalese dell'Everton, autore di 5 gol in 7 partite di campionato, ha sparato a zero su Ronald Koeman, il suo vecchio allenatore.



"Quando è arrivato Koeman, io ero davvero un buon obiettivo da distruggere, così lui ci ha provato, ma io sono stato forte abbastanza da restare. Ho lavorato duro per arrivare in Premier, così dovevo restare e lui ha dovuto farmi un sacco di cose per niente belle affinché io mollassi. Mi ha tolto l'armadietto e il numero di maglia, non potevo cenare con la squadra, mi ha escluso dall'allenamento mandandomi con la squadra delle riserve. È stata dura. Devi essere forte per affrontare una situazione simile perché il club non ti rispetta. Usare la parola schiavitù è troppo, ma è molto difficile, questo è tutto ciò che posso dire",